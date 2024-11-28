Новая ЛЧ - кошмар для "Реала". Клуб на грани катастрофы, а Мбаппе не тащит. Как спастись?

После пяти сыгранных туров в общем этапе Лиги чемпионов мадридский "Реал" занимает всего лишь 24-е место в турнирной таблице. Уже сейчас 15-кратные триумфаторы соревнований находятся на грани грандиозного провала. Корреспондент Vesti.kz - о непростых задачах сливочных в своем любимом турнире.

Три поражения в пяти стартовых матчах - такого от "Реала" в Лиге чемпионов не ожидал никто. Команда обыграла "Штутгарт" (3:1) и красиво ушла с 0:2 в домашней игре с "Боруссией Д" (5:2). Но уступила "Лиллю" (0:1), "Милану" (1:3) и теперь "Ливерпулю" (0:2).

Сейчас позиция "Реала" - последняя, позволяющая команде сыграть в плей-офф за выход в 1/8 финала, причем в роли несеяного клуба. Это явно не то, чего ждали от подопечных Карло Анчелотти при новом формате Лиги чемпионов.

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Сейчас в Мадриде не только игровой кризис, но и большая проблема с травмированными. До конца сезона вылетели важнейшие игроки линии обороны - Дани Карвахаль и Эдер Милитао. Уже год не играет Давид Алаба, и непонятно, будет ли он демонстрировать свой былой уровень после возвращения на поле.

Проблемы со здоровьем испытывает Орельен Тчуамени, а еще в лазарете два важных игрока атаки - бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго. Так "Реал" не досчитался почти половины основных полевых игроков во вчерашнем противостоянии с "Ливерпулем". Кроме того, уже по ходу встречи, сливочные лишились из-за травмы и Эдуардо Камавинга.

А еще большой проблемой является форма Килиана Мбаппе. Он старается и горит желанием проявить себя в клубе мечты, но пока мало что получается. Он забил девять голов с начала сезона, но все равно находится в тени Винисиуса. А в тот момент, когда он должен был повести команду за собой, он не забил пенальти "Ливерпулю" при счете 0:1. Пока француз сталкивается с колоссальным давлением, а ожидаемого результата не дает.

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Следующий матч в Лиге чемпионов "Реал" проведет 10 декабря, в гостях с "Аталантой". И это тоже непростая задача для Мадрида, так как бергамаски идут в топ-5. Это одна из трех команд, наряду с "Ливерпулем" и "Интером", которая еще не проигрывала после пяти туров. Кроме того, у "Аталанты" одна из лучших оборон в турнире, о чем свидетельствует только один пропущенный мяч за 450 минут.

И еще не факт, что к тому моменту успеет восстановиться Винисиус. А наличие 24-летнего форварда сейчас является ключевым фактором для "Реала", в команде имеет место быть зависимость от одного футболиста.

А проигрывать "Реалу" больше нельзя, ведь до конца основного этапа осталось только три игры. Если команда не справится с грозной "Аталантой" в Италии, то королевский клуб рискует упасть еще ниже и оказаться в зоне вылета из турнира.

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Отметим, что в январе "Реал" проведет еще две встречи - заключительные игры седьмого и восьмого тура. Дома команда сыграет с "Ред Буллом Зальцбург", с которым будет лучшая возможность набрать три очка. А в гостях "Реал" схлестнется с французским "Брестом", который шел в турнире без поражений до последней игры с "Барселоной" (0:3). Сегодняшнему "Реалу" в гостях с "Брестом" будет непросто.

Шансы на прямой выход в 1/8 финала за счет попадания в топ-8 у "Реала" сейчас призрачные. Попасть в плей-офф, с таким календарем и уровнем игры, уже будет считаться неплохим итогом. В целом же "Реал" серьезно разочаровывает своих болельщиков и удивляет футбольную общественность на евроарене.

Добавим, что в Ла Лиге клуб занимает второе место, отставая от "Барселоны" на четыре очка, но имея одну игру в запасе.

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Фото: ФК "Ливерпуль"©️