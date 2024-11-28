Беллингем назвал лучший клуб Европы: это не "Реал"
Полузащитник "Реала" англичанин Джуд Беллингем прокомментировал поражение своего клуба от "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz. Матч общего этапа Лиги чемпионов, сыгранный на "Энфилде" завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".
Полузащитник "Реала" англичанин Джуд Беллингем прокомментировал поражение своего клуба от "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz. Матч общего этапа Лиги чемпионов, сыгранный на "Энфилде" завершился со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".
"Если говорить честно, с первой минуты они взяли игру под свой контроль. Мы так и не смогли максимально использовать то время, которое владели мячом. Мы много отдавали мяч, а они сохраняли контроль. Они были настроены на матч больше, чем мы, и это очень разочаровывает.
Это плохой результат против лучшей команды в Европе. Мы разочарованы тем, как мы выступили. Важно выиграть следующие три матча и дать себе шанс пройти дальше", - цитирует Беллингема BBC.
Отметим, что в этом матче форвард "Реала" Килиан Мбаппе и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не забили пенальти.
"Ливерпуль" одержал пять побед в пяти матчах общего этапа Лиги чемпионов. Команда лидирует в общей таблице турнира.
"Реал" выиграл два и проиграл три матча в рамках общего этапа турнира.
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