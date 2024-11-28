Провал Мбаппе, успех "Ливерпуля" и разгром от "Боруссии". Главное в Лиге чемпионов

В ночь с 27 на 28 ноября прошли матчи второго игрового дня пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Английский "Ливерпуль" на "Энфилде" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:0. По голу забили Алексис Мак Аллистер (52 минута) и Коди Гакпо (76-я). В этой игре форвард "Реала" Килиан Мбаппе и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не забили пенальти.

В Загребе (Хорватия), местное "Динамо" уступило дортмундской "Боруссии" со счетом 0:3. Голы забили Джейми Байно-Гиттенс (41 минута), Рами Бенсебаини (56) и Серу Гирасси (90).

Другой немецкий клуб "Штутгарт" разгромно проиграл в Белграде местной "Црвене Звезде". Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Примечательно, что Эрмедин Демирович на пятой минуте вывел немцев вперед, а затем, забивали хозяева: Силас Катомпа Мвумпа (12), Раде Крунич (31), Мирко Иванич (65), Неманья Радоньич (69), Неманья Радоньич (88).

В Нидерландах ПСВ сыграл с донецким "Шахтером". Гости на восьмой минуте усилиями Даниила Сикана вышли вперед. Александр Зубков на 37 минуте удвоил преимущество.

Хозяева сумели оформить камбэк. Дубль на свой счет записал Малик Тилльман, отличившийся на 87 и 90 минуте. Победу ПСВ на 95-й минуте принес Рикардо Пепи. Отметим, что украинский клуб с 69 минуты играл в меньшинстве после удаления Педро Энрике Азеведо Перейры.

Результаты матчей пятого тура:

"Болонья" (Италия) - "Лилль" (Франция) - 1:2;

ПСВ (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина) - 3:2;

"Монако" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 2:3;

"Селтик" (Шотландия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1;

"Астон Вилла" (Англия) - "Ювентус" (Италия) - 0:0;

"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Испания) - 2:0;

"Динамо" Зг (Хорватия) - "Боруссия" Д (Германия) - 0:3;

"Штурм" (Австрия) - "Жирона" (Испания) - 1:0;

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Штутгарт" (Германия) - 5:1.