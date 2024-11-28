"Реал" установил антирекорд в статусе победителя Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде "Ливерпулю", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По голу забили Алексис Мак Аллистер (52-я минута) и Коди Гакпо (76-я).

В этой игре форвард "Реала" Килиан Мбаппе и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не забили по пенальти.

Таким образом, команда Карло Анчелотти на общем этапе турнира потерпела третье поражение в пяти матчах.

По информации Opta, "Реал" стал первым в истории клубом, проигравшим три встречи в рамках группового/общего этапа ЛЧ, являясь при этом действующим победителем.

В текущем розыгрыше "сливочные" уступили "Ливерпулю" (0:2), "Милану" (1:3) и "Лиллю" (0:1).