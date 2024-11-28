"Реал" потерял игрока за 100 миллионов после фиаско в Лиге чемпионов

Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга получил травму во время матча с "Ливерпулем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

22-летний игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма, испытывая явный дискомфорт в задней части левой ноги. Камавинга уходил с газона, заметно хромая.

Сегодня, 28 ноября, хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит характер травмы и сроки его восстановления.

Напомним, встреча состоялась на "Энфилде" и завершилась поражением "сливочных" со счетом 0:2. В текущем сезоне Камавинга провел девять матчей, отметившись одной результативной передачей.

Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро (Transfermarkt).

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Отметим, на данный момент в лазарете "Реала" находятся защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао а также полузащитники Орельен Тчуамени, Родриго и вингер Винисиус Жуниор.