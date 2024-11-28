Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 10:47
 

"Реал" потерял игрока за 100 миллионов после фиаско в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Реал" потерял игрока за 100 миллионов после фиаско в Лиге чемпионов ©x.com/realmadrid

Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга получил травму во время матча с "Ливерпулем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга получил травму во время матча с "Ливерпулем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

22-летний игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма, испытывая явный дискомфорт в задней части левой ноги. Камавинга уходил с газона, заметно хромая.

Сегодня, 28 ноября, хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит характер травмы и сроки его восстановления.

Напомним, встреча состоялась на "Энфилде" и завершилась поражением "сливочных" со счетом 0:2. В текущем сезоне Камавинга провел девять матчей, отметившись одной результативной передачей.

Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро (Transfermarkt).

"Реал" потерял самого дорогого футболиста мира

Отметим, на данный момент в лазарете "Реала" находятся защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао а также полузащитники Орельен Тчуамени, Родриго и вингер Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов Футбол

Реклама

Живи спортом!