Должен стать новым Роналду, а не Анелька: Перес высказал Анчелотти жесткое мнение о Мбаппе

Стало известно о том, что в "Реале" пока недовольны уровнем игры французского нападающего Килиана Мбаппе, пришедшего летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, передают Vesti.kz.

Как пишет Relevo, Килиан пришел в "Реал" не для того, чтобы стать еще одним игроком или роскошным дополнением, а чтобы стать самым лучшим и важным из всех футболистов в составе "сливочных". Им нужен не Николя Анелька, а еще один Криштиану Роналду.

Также отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес признался главному тренеру команды Карло Анчелотти, что "этот Мбаппе - не тот, которого он подписывал. Он должен выйти из тени и как можно скорее стать лидером команды".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мбаппе провел 11 матчей за "Реал", забил 6 голов (3 из них с пенальти) и отдал 1 ассист.

Мбаппе не был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций. Сообщалось, что он хочет сосредоточиться на играх в "Реале", чтобы сохранить физическую форму и сконцентрироваться на личных и командных целях.

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