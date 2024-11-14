Сборная Франции "отказалась" от Мбаппе: кто стал новым капитаном?

Сборная Франции по футболу готовится к заключительным матчам группового этапа Лиги наций. На этот раз команда выйдет на поле без Килиана Мбаппе, который не был вызван. На этом фоне возник вопрос, кто наденет капитанскую повязку. Однако главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам уже объявил, что новым капитаном сборной станет Н'Голо Канте, передают Vesti.kz.

Сам 33-летний полузащитник предпочел не давать окончательного ответа.

"Думаю, это возможно, хотя для полного подтверждения еще нужно пройти несколько тренировок. Вероятность высокая", - осторожно заявил Канте.

Тем не менее, Дешам развеял сомнения, прямо подтвердив, что именно он будет носить капитанскую повязку.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 - 𝗡’𝗚𝗢𝗟𝗢 𝗞𝗔𝗡𝗧𝗘́ 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗟𝗘 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗜𝗦𝗥𝗔𝗘̈𝗟 ! 🫡🇫🇷 pic.twitter.com/Ohl5J3UnoK — Vibes Foot (@VibesFoot) November 13, 2024

По словам наставника, Канте обладает всем необходимым для этой роли:

"Н'Голо - не тот, кто много говорит, но он настоящий лидер. Его действия на поле всегда вдохновляют команду. Он был важной фигурой для нас многие годы, и я уверен, что дополнительная ответственность не повлияет на его поведение".

Пока обсуждения капитанства идут своим чередом, в прессе появляются слухи, что Мбаппе может полностью прекратить выступления за национальную сборную. Однако Федерация футбола Франции категорически опровергает эти заявления.

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Президент федерации Филипп Диалло подчеркнул, что временное отсутствие Мбаппе связано исключительно с трудным периодом в его жизни:

"Килиан предан сборной Франции. В каждой беседе с ним я видел, как сильно он ценит эту команду и уважает форму, которую носит. У меня нет сомнений в его преданности и поведении как капитана",- цитирует Диалло издание Goal.

Сборная Франции продолжает борьбу в Лиге Наций и, несмотря на временное отсутствие Мбаппе, тренерский штаб уверен в своем новом лидере. Киллиан также не принимал участия в октябрьских матчах из-за травмы, что, возможно, повлияло на выбор тренера и в этот раз.

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Форвард "Реала" будет наблюдать за матчами своей сборной в Лиге наций, где на этой неделе Франция встретится с Израилем и Италией.

На данный момент "Ле Бле" занимают вторую строчку в группе, отставая от итальянцев всего на одно очко.

😶 Incapable de mentir ou d'esquiver la question, Kanté se retrouve piégé et ne sait pas comment répondre à la question tant attendue du capitanat pic.twitter.com/QL0NZR28iy — RMC Sport (@RMCsport) November 13, 2024

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Для гарантированного выхода в четвертьфинал, который состоится в марте 2025 года, французам достаточно сыграть вничью с Израилем. Однако даже поражение не станет критичным, если Бельгия в тот же день не сможет обыграть Италию.