Стало известно, сколько "Реал" платит Мбаппе

Опубликована точная сумма заработной платы Килиана Мбаппе в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz.

По данным инсайдера Рамона Альвареса де Мона, 25-летний форвард получает в "королевском" клубе около 36 миллионов евро в год, включая бонусные выплаты. Об этом, он написал в соцсетях.

Напомним, что этим летом Мбаппе присоединился к "Реалу" в статусе свободного агента, покинув ПСЖ.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "сливочных", отметившись восемью голами и двумя ассистами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.