Мбаппе "поставили" тревожный диагноз: подробности

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе столкнулся с психологическими проблемами, сообщают Vesti.kz. Как информирует его окружение, это наблюдается уже несколько месяцев.

"Называйте это как хотите, но у Килиана уже несколько месяцев проблемы с психикой. Это не проходит само собой. Нужно время и работа, которую он проводит со специалистами", - рассказал L’Equipe один из приближенных к Мбаппе людей.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 16 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Контракт Мбаппе с "Реалом" рассчитан до конца июня 2029 года.

Напомним, ранее Мбаппе оказался замешанным в секс-скандале. Шведские СМИ сообщают, что 10 октября в отеле Стокгольма, где проживал форвард "Реала" и его окружение, произошло преступление - изнасиловали женщину. Более того, самого Мбаппе подозревают в причастности к этому инциденту.

Ранее "королевский клуб" убрал Мбаппе из рекламной кампании новой коллекции на фоне скандала.