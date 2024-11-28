Игрока "Реала" назвали лучшим в мире: это не Винисиус

Бывший футболист "Реала" Гарет Бэйл на фоне поражения испанского гранда от "Ливерпуля" (0:2) в Лиге чемпионов, назвал лучшего футболиста в мире из стана бывшей команды, сообщают Vesti.kz.

"Сейчас Мбаппе является лучшим футболистом мира. Нужно некоторое время, чтобы он улучшил свою игру и положение в "Реале", - передает слова Бэйла Sport.es.

Напомним, Мбаппе в матче с "Ливерпулем" при счете 1:0 не реализовал пенальти.

Отметим, что француз пока не демонстрирует ожидаемой игры в "Реале", куда он перешел летом этого года.

Добавим, что одним из лидеров "Реала" является бразильский вингер Винисиус Жуниор, который, некоторое время назад выбыл на месяц из-за травмы. Винисиус до последнего рассматривался в качестве главного претендента на "Золотой мяч", который в итоге достался Родри из "Манчестер Сити".

Бразилец по оценке Transfermarkt оценивается в 200 миллионов евро, что наряду с Эрлингом Холандом из "Манчестер Сити" делает его самым дорогим футболистом в мире.