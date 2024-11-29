Боец с 15-0 собрался разрушить миф о непобедимости Рахмонова

Ирландский полусредневес UFC Иэн Гэрри (15-0) собрался забрать нолик у казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

Их 5-раундовый поединок станет соглавным событием турнира UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Гэрри - звездный проспект UFС с 15-0, но был на грани поражения и даже в нокдауне. Рахмонов заберет его "нолик"?

"Все думают, что этот парень - кошмар дивизиона. Я собираюсь выйти на бой 7 декабря и шокировать весь мир", - цитирует Гэрри портал Home of Fight на своей странице в социальной сети Х.

Для Рахмонова это будет первый бой в году. Изначально он должен был разделить октагон с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), однако американский файтер палестинского происхождения слетел с боя из-за проблем со здоровьем. Лишь Гэрри согласился выйти ему на замену. Кстати, ирландец проведет третий поединок до конца года. До этого он в феврале прошел американца Джеффа Нила, а в июне - британца Майкла Пэйджа. И оба раза судейским решением.

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