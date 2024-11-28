Камбэком завершился матч главной сенсации Казахстана в Лиге чемпионов по футзалу

Сегодня,28 ноября, чемпион Казахстана "Семей" стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу матчем с испанской "Пальмой", передают Vesti.kz.

Игра прошла в Пальма-де-Майорка и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Пальмы". При этом "Семей" первым открыл счет, после точного удара Лео Игиты.

Впереди у семейской команды матчи с "Рекордом" (Польша) и "Лученецом" (Словакия).

Отметим, что "Семей" в этом году сенсационно выиграл чемпионат Казахстана.