Прямая трансляция матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

Сегодня, 28 ноября, АФК "Кайрат" сыграет в матче второго тура элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы B против хорватского "Олмиссума" пройдет в Загребе и начнется в 22:30 по казахстанскому времени.

Начало трансляции на телеканале Qazsport в 22:20.

Трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, накануне "Кайрат" со счетом 4:2 обыграл французский "Этуаль". Еще одним соперником алматинцев будет хорватское "Динамо" (Загреб).

Победитель группы выйдет в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.

Добавим, "Кайрат" выиграл свою группу на предварительном раунде, заняв первое место в компании португальского "Спортинга", казахстанского "Семея" и венгерского "Халадаша".