Перестрелка с шестью голами случилась в матче "Кайрата" в Лиге чемпионов по футзалу

Футзальный "Кайрат" стартовал в групповом этап Лиги чемпионов матчем с французским клубом "Этуаль", передает Vesti.kz.

Игра прошла в хорватском Загребе и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Кайрата". У победителей забили Денер, Эдсон Сантос, Занотто и Арриета.

В оставшихся матчах алматинцам также будут противостоять "Олмиссум" (Хорватия) и "Динамо" (Хорватия).

Победитель группы выйдет в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.