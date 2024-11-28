Перестрелка с шестью голами случилась в матче "Кайрата" в Лиге чемпионов по футзалу
©АФК "Кайрат"
Футзальный "Кайрат" стартовал в групповом этап Лиги чемпионов матчем с французским клубом "Этуаль", передает Vesti.kz.
Футзальный "Кайрат" стартовал в групповом этап Лиги чемпионов матчем с французским клубом "Этуаль", передает Vesti.kz.
Игра прошла в хорватском Загребе и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Кайрата". У победителей забили Денер, Эдсон Сантос, Занотто и Арриета.
В оставшихся матчах алматинцам также будут противостоять "Олмиссум" (Хорватия) и "Динамо" (Хорватия).
Победитель группы выйдет в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.
Реклама