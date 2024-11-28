Капитан "Кайрата" прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Капитан АФК "Кайрат" Биржан Оразов отреагировал на победу алматинского клуба в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. "Кайрат" одолел французский "Эуталь" со счетом 4:2.

"Первая игра всегда дается непросто. У нас был длинный перелет, лишь два дня тренировок... Мы выложились на максимум, но матч прошел не совсем так, как мы планировали. Главное, что победили и не дрогнули в тяжелых переломных моментах.

Сейчас мы сфокусированы на встрече с "Олмиссумом". Победив их завтра, Иншалла, будем настраиваться уже на следующих соперников. Вперед, "Кайрат", - заявил Оразов.