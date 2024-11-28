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Капитан "Кайрата" прокомментировал победу в Лиге чемпионов

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Капитан "Кайрата" прокомментировал победу в Лиге чемпионов ©instagram.com/afckairat/

Капитан АФК "Кайрат" Биржан Оразов отреагировал на победу алматинского клуба в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. "Кайрат" одолел французский "Эуталь" со счетом 4:2.

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Капитан АФК "Кайрат" Биржан Оразов отреагировал на победу алматинского клуба в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. "Кайрат" одолел французский "Эуталь" со счетом 4:2.

"Первая игра всегда дается непросто. У нас был длинный перелет, лишь два дня тренировок... Мы выложились на максимум, но матч прошел не совсем так, как мы планировали. Главное, что победили и не дрогнули в тяжелых переломных моментах.

Сейчас мы сфокусированы на встрече с "Олмиссумом". Победив их завтра, Иншалла, будем настраиваться уже на следующих соперников. Вперед, "Кайрат", - заявил Оразов.


Алматинцы выступают в группе B, матчи которой проходят в Загребе с 27 ноября по 1 декабря.

Сегодня, 28 ноября "Кайрат" сыграет с хорватским "Олмиссумом". 30 ноября, алматинцы встретятся с "Динамо" (Загреб). 

Кайрат АФК Оразов Биржан Футзал

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