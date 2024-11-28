Капитан "Кайрата" прокомментировал победу в Лиге чемпионов
Капитан АФК "Кайрат" Биржан Оразов отреагировал на победу алматинского клуба в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. "Кайрат" одолел французский "Эуталь" со счетом 4:2.
Капитан АФК "Кайрат" Биржан Оразов отреагировал на победу алматинского клуба в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. "Кайрат" одолел французский "Эуталь" со счетом 4:2.
"Первая игра всегда дается непросто. У нас был длинный перелет, лишь два дня тренировок... Мы выложились на максимум, но матч прошел не совсем так, как мы планировали. Главное, что победили и не дрогнули в тяжелых переломных моментах.
Сейчас мы сфокусированы на встрече с "Олмиссумом". Победив их завтра, Иншалла, будем настраиваться уже на следующих соперников. Вперед, "Кайрат", - заявил Оразов.
Алматинцы выступают в группе B, матчи которой проходят в Загребе с 27 ноября по 1 декабря.
Сегодня, 28 ноября "Кайрат" сыграет с хорватским "Олмиссумом". 30 ноября, алматинцы встретятся с "Динамо" (Загреб).
Реклама