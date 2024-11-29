Обидчик Оралбая объяснил, почему не перешел в профи после Олимпиады

Олимпийский чемпион Парижа-2024 украинец Александр Хижняк рассказал, почему не перешел в профессионалы после Игр-2020, передают Vesti.kz.

"После завершения Олимпиады в Токио было много предложений перейти в профессиональный бокс, но все равно оставалось что-то такое незавершенное, незаконченное, мечта детства. "Как же так, я живу один раз, жизнь закончится, и бокс когда-нибудь закончится, а я не стану олимпийским чемпионом". Я не хотел, чтобы так было. Я снова начал готовиться к новым Играм, профессиональный бокс немного отошел у меня на второй план. Я старался не допускать мыслей о профессиональном боксе. Когда были вопросы, планирую ли я переходить в профи, я старался не отвечать на эти вопросы. Говорил, что для меня пока закрыт этот вопрос, моя цель - золото ОИ", - приводит слова Хижняка vRINGe.com со ссылкой на Ready to Fight | RTF UA.

По словам Хижняка, он пока не решил, в каком направлении его карьера будет двигаться дальше.

"Переход в профи для меня очень интересен, потому что я видел своих соперников, с которыми встречался на олимпийском ринге, - насколько они сейчас конкурентны в профессионалах. Я их побеждал там. И мысли о том, что я могу их побеждать и на профессиональном ринге, у меня присутствуют.

Но есть еще одна моя сторона, которая тоже говорит, что может быть исторический результат - это третья (олимпийская) медаль. Наверное, у меня еще есть немного времени, чтобы подумать и принять правильное решение. Но мне интересен и профессиональный ринг, и олимпийский", - добавил он.

Напомним, Хижняк стал серебряным призером на Играх-2020 в Токио, а в Париже-2024 взял золото, победив в финале весовой категории до 80 килограммов казахстанца Нурбека Оралбая. В любителях украинец также выигрывал чемпионат мира (2017), Европейские игры (2019, 2023) и чемпионат Европы (2017).

Между тем мужской сборной Казахстана предстоит выступить на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд). Бои пройдут с 30 ноября по 12 декабря. Казахстанцы уже узнали своих первых соперников по итогам жеребьевки, при этом двое из них без боя выиграли медали континентального турнира.