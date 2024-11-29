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Стало известно будущее кандидата в сборную Казахстана по футболу

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Стало известно будущее кандидата в сборную Казахстана по футболу ©instagram.com/fc_atyrau

Футболист "Атырау" Наурызбек Жагоров может сменить клубную прописку в межсезонье, передают Vesti.kz.

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Футболист "Атырау" Наурызбек Жагоров может сменить клубную прописку в межсезонье, передают Vesti.kz.

По информации Sport+, он близок к переходу в костанайский "Тобол".

26-летний универсал в минувшем сезоне провел 31 матч во всех соревнованиях, забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач.

Жагоров - воспитанник футбольного клуба "Атырау". Выступал во всех юношеских сборных Казахстана, является кандидатом в основную национальную команду.

"Тобол" финишировал на пятом месте в таблице казахстанской премьер-лиги-2024, "Атырау" стал седьмым.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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