Стало известно будущее кандидата в сборную Казахстана по футболу

Футболист "Атырау" Наурызбек Жагоров может сменить клубную прописку в межсезонье, передают Vesti.kz.

По информации Sport+, он близок к переходу в костанайский "Тобол".

26-летний универсал в минувшем сезоне провел 31 матч во всех соревнованиях, забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач.

Жагоров - воспитанник футбольного клуба "Атырау". Выступал во всех юношеских сборных Казахстана, является кандидатом в основную национальную команду.

"Тобол" финишировал на пятом месте в таблице казахстанской премьер-лиги-2024, "Атырау" стал седьмым.

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