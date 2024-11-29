Казахстанец разозлил российский клуб и оказался на грани ухода

"Металлург" готов обменять нападающего сборной Казахстана Никиту Михайлиса, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

В начале года сообщалось, что он продлил контракт с "Металлургом" до конца сезона-2025/26.

Михайлис выступает за магнитогорский клуб с прошлого года, до этого с 2014-го защищал цвета астанинского "Барыса".

Воспитанник карагандинского хоккея провел 30 матчей за "Магнитку" в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 16 (7+9) очков.

Ранее стало известно о том, что Михайлис разозлил главного тренера "Металлурга" Андрея Разина, а теперь, как видно, его готовы обменять.

За свою карьеру Михайлис поиграл за "Снежные Барсы", "Номад", "Казцинк-Торпедо-2". В сборную Казахстана вызывается с 2015 года.

Сегодня, 29 ноября, "Металлург" на своем льду обыграл "Барыс".