Казахстанец разозлил российский клуб и оказался на грани ухода
"Металлург" готов обменять нападающего сборной Казахстана Никиту Михайлиса, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".
"Металлург" готов обменять нападающего сборной Казахстана Никиту Михайлиса, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".
В начале года сообщалось, что он продлил контракт с "Металлургом" до конца сезона-2025/26.
Михайлис выступает за магнитогорский клуб с прошлого года, до этого с 2014-го защищал цвета астанинского "Барыса".
Воспитанник карагандинского хоккея провел 30 матчей за "Магнитку" в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 16 (7+9) очков.
Ранее стало известно о том, что Михайлис разозлил главного тренера "Металлурга" Андрея Разина, а теперь, как видно, его готовы обменять.
За свою карьеру Михайлис поиграл за "Снежные Барсы", "Номад", "Казцинк-Торпедо-2". В сборную Казахстана вызывается с 2015 года.
Сегодня, 29 ноября, "Металлург" на своем льду обыграл "Барыс".
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