"Барысу" отомстили в матче КХЛ

Столичный "Барыс" потерпел очередную неудачу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз астанчане уступили на выезде магнитогорскому "Металлургу" - 0:2, передают Vesti.kz.

В составе "Магнитки" шайбы забросили Владислав Еременко (26-я минута) и Александр Петунин (50-я).

Статистика матча: броски 55-38; броски в створ 30-21; вбрасывания 28-25; блокированные броски 8-16; силовые приемы 9-9; отборы 6-5; потери 2-4; перехваты 7-5; время в атаке 17:33-13:32; штраф 2-6.

20 ноября команды играли в Астане, где победу праздновали хозяева льда со счетом 2:1. Как видно, в сегодняшней игре магнитогорцы взяли реванш за то поражение.

Для хоккеистов казахстанского клуба это четвертое поражение подряд. В Восточной конференции они по-прежнему занимают предпоследнее, 11-е место, имея в активе 21 балл. "Металлург", набрав 36 очков, идет пятым в таблице "Востока".

Очередную выездную серию в КХЛ подопечные Галыма Мамбеталиева завершат матчем с московским ЦСКА 1 декабря.