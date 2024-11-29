Анчелотти сделал громкое заявление после поражения "Ливерпулю" в Лиге чемпионов

Журналист издания La Gazzetta dello Sport Альберто Черрутти, который является давним знакомым главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, сообщил в эфире программы El Larguero на радиостанции Cadena SER, что провел беседу с итальянцем после поражения "сливочных" от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

"Мы не собираемся спорить с Анчелотти. Его лучшее качество - спокойствие. Я отправил ему сообщение и пообщался с ним. Он попросил меня передать вам, что "Реал" будет в финале Лиги чемпионов в Мюнхене", - цитирует Черрутти Cadena SER.

"Реал" занимает 24-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков в 5 матчах. Следующую игру мадридцы проведут на выезде с "Аталантой" 10 декабря.

Согласно новому формату, каждая команда сыграет в основном раунде по 8 матчей с разными соперниками (4 дома и 4 в гостях). В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят 8 лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-36 места, выбывают из турнира.

Ранее Анчелотти узнал о своем преемнике в "Реале". При этом итальянец был номинирован на звание лучшего тренера 2024 года от ФИФА.