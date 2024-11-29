Определены номинанты на звание лучшего тренера года: Гвардиола в деле

ФИФА объявила пять номинантов на звание лучшего тренера 2024 года в мужском футболе, сообщают Vesti.kz.

На награду претендуют: Карло Анчелотти ("Реал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Хаби Алонсо ("Байер"), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

Анчелотти в этом году привел "Реал" к победе в Лиге чемпионов, Ли Лиге, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы выиграл АПЛ и Суперкубок Англии.

"Байер" под руководством Хаби Алонсо не в прошедшем сезоне Бундеслиги не проиграл ни одного матча и выиграл первое в своей истории золото в чемпионате Германии. В Лиге Европы "Байер" дошел до финала.

Что касается Луиса де ла Фуэнте, то, сборная Испании под его руководством в этом году выиграла чемпионат Европы в Германии.

Лионель Скалони, приводивший сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022 в Катаре, в 2024 году помог своей команде завоевать Кубок Америки.