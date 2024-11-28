Анчелотти узнал о своем преемнике в "Реале": известна реакция итальянца

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти узнал, что его готов сменить директор мадридцев Сантьяго Солари, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время, передают Vesti.kz.

"Почему мы видим Анчелотти на пресс-конференциях таким, каким не видели раньше? Источники из клуба сообщили мне, что еще пару недель назад руководство пообщалось с Солари, и он готов [возглавить "Реал"]. Точно так же, как эта информация дошла до нас, она дошла и до действующего тренера. Анчелотти не нравится это", - пишет "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Роберто Моралеса.

"Реал" на данный момент занимает второе место в Ла Лиге, набрав 30 очков в 13 матчах. В общей таблице Лиги чемпионов "сливочные" располагаются на 24-й строчке, имея в активе 6 очков после пяти матчей. В последней игре они на выезде уступили "Ливерпулю".

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