Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 21:39
 

Анчелотти узнал о своем преемнике в "Реале": известна реакция итальянца

  Комментарии

Поделиться
Анчелотти узнал о своем преемнике в "Реале": известна реакция итальянца ©realmadrid.com

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти узнал, что его готов сменить директор мадридцев Сантьяго Солари, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти узнал, что его готов сменить директор мадридцев Сантьяго Солари, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время, передают Vesti.kz.

"Почему мы видим Анчелотти на пресс-конференциях таким, каким не видели раньше? Источники из клуба сообщили мне, что еще пару недель назад руководство пообщалось с Солари, и он готов [возглавить "Реал"]. Точно так же, как эта информация дошла до нас, она дошла и до действующего тренера. Анчелотти не нравится это", - пишет "Чемпионат" со ссылкой на журналиста Роберто Моралеса.

"Реал" на данный момент занимает второе место в Ла Лиге, набрав 30 очков в 13 матчах. В общей таблице Лиги чемпионов "сливочные" располагаются на 24-й строчке, имея в активе 6 очков после пяти матчей. В последней игре они на выезде уступили "Ливерпулю".

Новая ЛЧ - кошмар для "Реала". Клуб на грани катастрофы, а Мбаппе не тащит. Как спастись?

Анчелотти Карло Реал Мадрид Футбол Ла Лига

Реклама

Живи спортом!