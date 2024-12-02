"Астана" нашла замену Сейсену. Это воспитанник и экс-капитан "Кайрата"

"Астана" в случае ухода Мухаммеджана Сейсена рассматривает кандидата на замену казахстанскому вратарю из "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В столичном клубе довольны выступлением Сейсена, но сам вратарь, похоже, намерен уйти и стать первым номером в "Актобе", который уже сделал предложение уроженцу Тараза.

Если Сейсен покинет "Астану", команду Григория Бабаяна может пополнить недавно ушедший из "Кайрата" Данил Устименко.

Да, для воспитанника алматинского клуба приоритетным является отъезд в зарубежный чемпионат, однако амбиции "Астаны" и постоянное участие в еврокубках может привлечь вратаря. Кроме того, влияет и фактор личного контракта, поскольку в "Кайрате" Данил зарабатывал достаточно скромно, учитывая его статус кандидата в сборную Казахстана.

Отметим, что в "Астане" на данный момент также выступают хорватский вратарь Йосип Чондрич и казахстанец Александр Заруцкий.

Устименко в прошедшем сезоне потерял место в основном составе "Кайрата", несмотря на роль капитана. Суммарно он отыграл девять матчей во всех турнирах.