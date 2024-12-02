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"Астана" нашла замену Сейсену. Это воспитанник и экс-капитан "Кайрата"

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"Астана" нашла замену Сейсену. Это воспитанник и экс-капитан "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

"Астана" в случае ухода Мухаммеджана Сейсена рассматривает кандидата на замену казахстанскому вратарю из "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Астана" в случае ухода Мухаммеджана Сейсена рассматривает кандидата на замену казахстанскому вратарю из "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В столичном клубе довольны выступлением Сейсена, но сам вратарь, похоже, намерен уйти и стать первым номером в "Актобе", который уже сделал предложение уроженцу Тараза.

Если Сейсен покинет "Астану", команду Григория Бабаяна может пополнить недавно ушедший из "Кайрата" Данил Устименко.

Да, для воспитанника алматинского клуба приоритетным является отъезд в зарубежный чемпионат, однако амбиции "Астаны" и постоянное участие в еврокубках может привлечь вратаря. Кроме того, влияет и фактор личного контракта, поскольку в "Кайрате" Данил зарабатывал достаточно скромно, учитывая его статус кандидата в сборную Казахстана.

Отметим, что в "Астане" на данный момент также выступают хорватский вратарь Йосип Чондрич и казахстанец Александр Заруцкий.

Устименко в прошедшем сезоне потерял место в основном составе "Кайрата", несмотря на роль капитана. Суммарно он отыграл девять матчей во всех турнирах.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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