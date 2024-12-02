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Официально объявлено решение по футболисту сборной Казахстана

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Официально объявлено решение по футболисту сборной Казахстана ©КФФ

Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе казахстанского вратаря Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе казахстанского вратаря Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.

Отмечается, что договор аренды 21-летнего голкипера подошел к концу. Правами на игрока обладает "Кайрат".

В минувшем сезоне он провел за столичный клуб 18 матчей во всех соревнованиях и пропустил 21 мяч.

Ранее Анарбеков заявил, что "Женис" готов был его оставить, но сумма выкупа оказалась слишком высокая. Теперь ему предстоит побороться за место основного вратаря в "Кайрате".

"Женис" финишировал на десятом месте, а "Кайрат" стал чемпионом казахстанской премьер-лиги-2024.

Напомним, Анарбеков выступал за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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