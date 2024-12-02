Официально объявлено решение по футболисту сборной Казахстана

Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе казахстанского вратаря Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.

Отмечается, что договор аренды 21-летнего голкипера подошел к концу. Правами на игрока обладает "Кайрат".

В минувшем сезоне он провел за столичный клуб 18 матчей во всех соревнованиях и пропустил 21 мяч.

Ранее Анарбеков заявил, что "Женис" готов был его оставить, но сумма выкупа оказалась слишком высокая. Теперь ему предстоит побороться за место основного вратаря в "Кайрате".

"Женис" финишировал на десятом месте, а "Кайрат" стал чемпионом казахстанской премьер-лиги-2024.

Напомним, Анарбеков выступал за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.