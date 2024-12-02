Официально объявлено решение по футболисту сборной Казахстана
Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе казахстанского вратаря Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Женис" объявил об уходе казахстанского вратаря Темирлана Анарбекова, передают Vesti.kz.
Отмечается, что договор аренды 21-летнего голкипера подошел к концу. Правами на игрока обладает "Кайрат".
В минувшем сезоне он провел за столичный клуб 18 матчей во всех соревнованиях и пропустил 21 мяч.
Ранее Анарбеков заявил, что "Женис" готов был его оставить, но сумма выкупа оказалась слишком высокая. Теперь ему предстоит побороться за место основного вратаря в "Кайрате".
"Женис" финишировал на десятом месте, а "Кайрат" стал чемпионом казахстанской премьер-лиги-2024.
Напомним, Анарбеков выступал за сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.
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