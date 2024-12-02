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Сегодня 14:25
 

Разгром принес Казахстану путевку в четвертьфинал ЧА по боксу

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Разгром принес Казахстану путевку в четвертьфинал ЧА по боксу ©Кадр из видео

Сегодня, 2 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) выступила лишь Улжан Сарсенбек от женской сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 2 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) выступила лишь Улжан Сарсенбек от женской сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов она встречалась с украинкой Кариной Вовк, у которой выиграла со счетом 5:0.


Напомним, что сегодня также должна была отбоксировать казахстанка Алуа Балкибекова (до 50 килограммов), но она снялась с турнира, подробности приведены здесь.

Ранее в мужской сетке от Казахстана выступили три человека: Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов) и Бейбарыс Жексен (до 60 килограммов) вышли в четвертьфинал. Причем Асылкулов выиграл нокаутом, а Жексен добыл стране первую победу над Узбекистаном.

Победа Сарсенбек в общей сложности стала четвертой для Казахстана на этом континентальном турнире.

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