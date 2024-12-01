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Сегодня 12:49
 

Казахстан нокаутом выиграл бой на ЧА-2024 по боксу

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Казахстан нокаутом выиграл бой на ЧА-2024 по боксу ©Кадр из видео

Сегодня, 1 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) проходит второй соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 1 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) проходит второй соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

Первым от Казахстана выступил Оразбек Асылкулов, который в 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов встречался с малазийцем Зульхайланом Мохаммадом.

Асылкулов выиграл досрочно: во втором раунде сопернику дважды отсчитали нокдаун, после чего рефери решил остановить бой. В итоге казахстанец прошел в четвертьфинал, куда в первый день турнира отобрался Дулат Бекбауов (до 67 килограммов). За выход в полуфинал Асылкулов сразится с Чуджан-Атом Пануватом из Таиланда (5 декабря).

Сегодня также будет боксировать Бейбарыс Жексен, в 1/8 финала категории до 60 килограммов ему будет противостоять Дильшод Абдумуродов из Узбекистана. Прямая трансляция боев доступна здесь.

С первыми соперниками наших боксеров по итогам жеребьевки можно ознакомиться по этой ссылке. Казахстан без боя выиграл две медали ЧА по боксу.

ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Бокс

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