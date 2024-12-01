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Черчесову "зарубили" вариант с новой командой после сборной Казахстана

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Черчесову "зарубили" вариант с новой командой после сборной Казахстана ©Depositphotos.com/alizadastudios

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал вариант с назначением Станислава Черчесова в московский клуб, который возглавляет серб Марко Николич, передают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал вариант с назначением Станислава Черчесова в московский клуб, который возглавляет серб Марко Николич, передают Vesti.kz.

Главный тренер сборной Казахстана посетил встречу 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Рубин" (2:2).

– Станислав Черчесов сейчас в Москве. Насколько реален вариант, что ЦСКА уволит Николича и на его место назначат нынешнего тренера сборной Казахстана?

– Непонятные вопросы какие-то. Есть руководство ЦСКА, есть определенные тренеры. Зачем они будут выбирать? Это мое мнение. Тренер сейчас есть, он работает, - сказал Гришин в интервью "Спорт День за Днем".

Контракт Черчесова со сборной Казахстана действует до окончания квалификации чемпионата мира-2026. Под руководством российского специалиста казахстанцы в Лиге наций вылетели в дивизион С, потерпев пять поражений при одной ничьей на групповом этапе с общей разницей мячей 0-15.

Черчесов сделал заявление о матче Казахстан - Россия

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
9 Акрон Тл 17 5 4 8 20-33 19
10 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

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