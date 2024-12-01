Черчесову "зарубили" вариант с новой командой после сборной Казахстана

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал вариант с назначением Станислава Черчесова в московский клуб, который возглавляет серб Марко Николич, передают Vesti.kz.

Главный тренер сборной Казахстана посетил встречу 17-го тура РПЛ ЦСКА - "Рубин" (2:2).

– Станислав Черчесов сейчас в Москве. Насколько реален вариант, что ЦСКА уволит Николича и на его место назначат нынешнего тренера сборной Казахстана?

– Непонятные вопросы какие-то. Есть руководство ЦСКА, есть определенные тренеры. Зачем они будут выбирать? Это мое мнение. Тренер сейчас есть, он работает, - сказал Гришин в интервью "Спорт День за Днем".

Контракт Черчесова со сборной Казахстана действует до окончания квалификации чемпионата мира-2026. Под руководством российского специалиста казахстанцы в Лиге наций вылетели в дивизион С, потерпев пять поражений при одной ничьей на групповом этапе с общей разницей мячей 0-15.

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