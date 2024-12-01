Победа Казахстана над Узбекистаном получила мировое признание

В Азиатской конфедерации бокса (ASBC) прокомментировали победу казахстанского боксера Бейбарыса Жексена над узбекистанцем Дильшодом Абдумуродовым на старте чемпионата Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

Их поединок состоялся сегодня, 1 декабря, и завершился в пользу Жексена решением судей.

"Чемпион Азии среди молодежи из Казахстана Бейбарыс Жексен и двукратный обладатель золотой медали Азии среди юношей до 22 лет из Узбекистана Дильшод Абдумуродов встретились друг с другом уже на стадии 1/8 финала в легком весе (60 кг). Жексен работал с более дальнего расстояния и был немного лучше в обмене ударами в первом раунде, а во втором он увеличил темп и получил огромное преимущество в оценочных карточках судей. 23-летний казах не пошел на большой риск в третьем раунде, его навыки защиты были мирового класса, и он выиграл этот предварительный бой", - пишет пресс-служба ASBC.

С соперниками других казахстанских боксеров по итогам жеребьевки можно ознакомиться по этой ссылке. При этом наша команда без боя выиграла две медали континентального турнира.