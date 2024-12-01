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Испания
Вчера 23:10
 

Мбаппе принес "Реалу" победу

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Мбаппе принес "Реалу" победу ©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" дома обыграл "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании, передает Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" дома обыграл "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании, передает Vesti.kz.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился победой хозяев со счетом 2:0. На 30-й минуте пенальти реализовал Джуд Беллингем, а на 38-й отличился Килиан Мбаппе.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 33 очка и теперь отстает от "Барселоны" лишь на один балл. Более того, мадридский клуб имеет матч в запасе. Что касается "Хетафе", то у него осталось 13 очков.

Отметим, что после разгрома в "эль-класико" со счетом 0:4 "Реал" уверенно выиграл три матча подряд (4:0, 3:0, 2:0), в то время как "Барселона" потерпеа два поражения и сыграла один раз вничью в четырех матчах.

Он играет за "Реал" с лета этого года. Его контракт действителен до 2029 года.

 

Реал Мадрид Испания Мбаппе Килиан

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