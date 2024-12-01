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Алип получил чудовищную травму. Фото

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Алип получил чудовищную травму. Фото ©ФК "Зенит"

В телеграм-канале "СБГ Мысли Вслух" опубликовали скриншот момента травмы защитника санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, которую казахстанец получил во время матча 17-го тура российской Премьер-Лиги против самарских "Крыльев Советов", передает Vesti.kz.

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В телеграм-канале "СБГ Мысли Вслух" опубликовали скриншот момента травмы защитника санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, которую казахстанец получил во время матча 17-го тура российской Премьер-Лиги против самарских "Крыльев Советов", передает Vesti.kz.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:2. 

Казахстанский футболист Нуралы Алип вышел в основном составе питерцев, забил один гол, но в одном из эпизодов подвернул правую стопу и вынужденно покинул поле. Он был заменен на 82-й минуте.

"Ужасная травма у Алипа (внимание на неестественное положение стопы правой ноги). Казаху здоровья и скорейшего возвращения в строй!", - гласит подпись к скриншоту.

Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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