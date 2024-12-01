Алип получил чудовищную травму. Фото

В телеграм-канале "СБГ Мысли Вслух" опубликовали скриншот момента травмы защитника санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алипа, которую казахстанец получил во время матча 17-го тура российской Премьер-Лиги против самарских "Крыльев Советов", передает Vesti.kz.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Казахстанский футболист Нуралы Алип вышел в основном составе питерцев, забил один гол, но в одном из эпизодов подвернул правую стопу и вынужденно покинул поле. Он был заменен на 82-й минуте.