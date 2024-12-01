Тренер "Барыса" назвал причину пятого подряд поражения клуба в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

"Давали игрокам восстановиться, но с самого начала было видно, что не хватает мобильности, концентрации. Концентрация теряется из-за того, что идет накопление, наложение усталости. Стараемся где-то вводить кто есть свежий, молодых ребят, но они пока только входят в этот режим. Сегодня мы пропускали голы... Можно сказать, два гола из-за своих ошибок. Где-то неправильно сыграли. Могли потерпеть, но хотели отыграться — получили контратаку, третий гол", - отметил Мамбеталиев.

ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, а "Барыс", имея в активе 21 балл, располагается на предпоследней, 11-й строчке "Востока".

Астанчане к этой игре подошли на серии из четырех поражений подряд ("Амур" 0:3, "Авангард" 2:3 ОТ, "Сибирь" 0:2, "Металлург" 0:2).

После этого матча "Барыс" примет на своем льду московский "Спартак" 4 декабря, после чего снова отправится на выезд.