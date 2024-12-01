В "Бешикташе" вынесли вердикт Зайнутдинову

Тренерский штаб стамбульского "Бешикташа" определил состав на выездной матч 14-го тура турецкой Суперлиги против "Хатайспора", который пройдет 2 декабря, передает Vesti.kz.

Исполняющий обязанности главного тренера "Бешикташа" Сердар Топрактепе включил в список 24 игроков, в том числе, и казахстанского полузащитника Бактиера Зайнутдинова.

Напомним, накануне "Бешикташ" принял решение уволить главного тренера команды - нидерландского специалиста Джованни ван Бронкхорста.

После 12 проведенных матчей "Бешикташ" с 21 очком занимает в чемпионате Турции пятое место.

Добавим, что Зайнутдинов перешел в команду в прошлом году из московского ЦСКА.