Алип узнал цену гола с травмой в сенсационном матче "Зенита"

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сенсационно уступили на своем поле самарским "Крыльям Советов" (2:3) в 17-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Сенсацией закончился матч "Зенита" с голом Алипа. Подробности

Казахстанский защитник петербуржцев Нуралы Алип забил гол на 72-й минуте, однако на 82-й получил травму и был вынужден покинуть поле.

Несмотря на это, Алип получил неплохую оценку 7.3 от сайта Flashscore. Самой низкой оценки в составе "Зенита" удостоился бразильский полузащитник Венделл - 6.2, а самой высокой - 7.7 - российский хавбек Андрей Мостовой.

Несмотря на неудачу, "Зенит" с 39 очками остается лидером турнирной таблицы РПЛ, а "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке, набрав 18 баллов.

7 декабря "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом", а "Зенит" в этот день примет на своем поле "Акрон".