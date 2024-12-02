Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 07:15
 

Алип узнал цену гола с травмой в сенсационном матче "Зенита"

  Комментарии

Поделиться
Алип узнал цену гола с травмой в сенсационном матче "Зенита" ©vk.com/zenit

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сенсационно уступили на своем поле самарским "Крыльям Советов" (2:3) в 17-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сенсационно уступили на своем поле самарским "Крыльям Советов" (2:3) в 17-м туре российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Сенсацией закончился матч "Зенита" с голом Алипа. Подробности

Казахстанский защитник петербуржцев Нуралы Алип забил гол на 72-й минуте, однако на 82-й получил травму и был вынужден покинуть поле. 

Несмотря на это, Алип получил неплохую оценку 7.3 от сайта Flashscore. Самой низкой оценки в составе "Зенита" удостоился бразильский полузащитник Венделл - 6.2, а самой высокой - 7.7 - российский хавбек Андрей Мостовой.

Несмотря на неудачу, "Зенит" с 39 очками остается лидером турнирной таблицы РПЛ, а "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке, набрав 18 баллов.

7 декабря "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом", а "Зенит" в этот день примет на своем поле "Акрон". 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3 Спартак М 17 10 4 3 33-14 34
4 Локомотив М 17 11 1 5 33-26 34
5 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
9 Акрон Тл 17 5 4 8 20-33 19
10 Крылья Советов 17 5 3 9 18-26 18
11 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России Футбол

Реклама

Живи спортом!