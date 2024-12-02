Главу UFC раскритиковали из-за статуса боя Рахмонов - Гэрри

Бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжелом весе американец Чейл Соннен считает, что бой казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) и ирландца Иэна Гэрри (15-0) заслуживал большего, так как оба бойца не знают неудач и после очной схватки у кого-то из них в пассиве окажется первое поражение. В связи с этим, по его мнению, глава промоушена Дана Уайт мог бы сделать этот бой хотя бы хедлайнером ивента, передают Vesti.kz.

Их схватка в лимите полусреднего веса будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдет 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Это большая редкость, когда встречаются парни с "ноликом". Это одна из старейших сюжетных линий в истории спорта: кто-то должен уйти с поражением. Причина в том, что Дана Уайт никогда не был в подобном положении...", - цитирует Соннена essentiallysports.com.

Для Рахмонова это будет первый поединок в 2024 году. Гэрри, в свою очередь, в третий раз выйдет в октагон до конца года. В феврале он прошел американца Джеффа Нила, а в июне - британца Майкла Пэйджа. И оба раза судейским решением.

Казахстанец идет третьим в рейтинге полусредневесов UFC, ирландец - седьмым.

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