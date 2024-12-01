Звезда UFC дал безумный прогноз на бой Рахмонова против Гэрри в UFC

Звездный американский боец UFC Майкл Кьеза поделился своим мнением о поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), передают Vesti.kz.

Их бой в лимите полусреднего веса станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдет 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Ух, это хороший бой, чувак. Скажу кратко. Рахмонов и Гэрри спарринговали, так что они хорошо знают друг друга. Рискну и скажу, что этот бой дойдет до решения судей. Они достаточно знакомы, чтобы отбить атаки соперника. Вопрос в том, кто сможет удивить оппонента. Если Шавкат переведет бой в партер, его шансы сильно вырастут. Думаю, руку Шавката поднимут, и он станет претендентом на титул номер один", - цитирует Кьезу Sport24.

Отметим, что Рахмонов еще ни разу не доводил до судейского решения свои бои в UFC.

Для казахстанца это будет первый поединок в 2024 году. Гэрри, в свою очередь, в третий раз выйдет в октагон до конца года. В феврале он прошел американца Джеффа Нила, а в июне - британца Майкла Пэйджа. И оба раза судейским решением.

В рейтинге полусредневесов UFC Рахмонов занимает третье место, Гэрри - седьмое.

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