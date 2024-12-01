Гвардиола сделал заявление об уходе из "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола заявил, что попросил у руководства "Манчестер Сити" шанс выправить положение команды, но покинет пост главного тренера, если ему не удастся этого сделать, передают Vesti.kz.

Гвардиола переживает худший период в своей тренерской карьере: "горожане" проиграли пять матчей подряд во всех соревнованиях, а затем упустили фору в три мяча в матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом".

Гвардиола, который недавно продлил контракт с "Манчестер Сити", говорит, что это не дает ему гарантии оставаться в клубе, если результаты не улучшатся.

"Я не хочу оставаться на этом месте, если буду чувствовать, что являюсь проблемой. Я не хочу оставаться здесь только потому, что у меня есть контракт. Руководство клуба знает об этом. Я сказал им: "Дайте мне шанс все исправить, особенно когда вернутся ключевые игроки после травм, и посмотрим, что произойдет. После, если я не смогу этого сделать, нам придется что-то менять... Сейчас я как никогда прошу руководство: "дайте мне шанс". Будет ли мне легко сейчас? Нет. У меня есть ощущение, что мне все еще нужно работать, и я хочу это делать", - цитирует специалиста BBC.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, с английским клубом он выиграл 18 трофеев. Также он тренировал "Баварию" и "Барселону".