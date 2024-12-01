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Гвардиола сделал заявление об уходе из "Манчестер Сити"

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Гвардиола сделал заявление об уходе из "Манчестер Сити" ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Хосеп Гвардиола заявил, что попросил у руководства "Манчестер Сити" шанс выправить положение команды, но покинет пост главного тренера, если ему не удастся этого сделать, передают Vesti.kz.

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Хосеп Гвардиола заявил, что попросил у руководства "Манчестер Сити" шанс выправить положение команды, но покинет пост главного тренера, если ему не удастся этого сделать, передают Vesti.kz.

Гвардиола переживает худший период в своей тренерской карьере: "горожане" проиграли пять матчей подряд во всех соревнованиях, а затем упустили фору в три мяча в матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом".

Гвардиола, который недавно продлил контракт с "Манчестер Сити", говорит, что это не дает ему гарантии оставаться в клубе, если результаты не улучшатся.

"Я не хочу оставаться на этом месте, если буду чувствовать, что являюсь проблемой. Я не хочу оставаться здесь только потому, что у меня есть контракт.

Руководство клуба знает об этом. Я сказал им: "Дайте мне шанс все исправить, особенно когда вернутся ключевые игроки после травм, и посмотрим, что произойдет.

После, если я не смогу этого сделать, нам придется что-то менять...

Сейчас я как никогда прошу руководство: "дайте мне шанс".

Будет ли мне легко сейчас? Нет. У меня есть ощущение, что мне все еще нужно работать, и я хочу это делать", - цитирует специалиста BBC.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года, с английским клубом он выиграл 18 трофеев. Также он тренировал "Баварию" и "Барселону".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
3 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
4 Челси 12 6 4 2 23-14 22
5 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
8 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
9 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
10 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
11 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
12 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
13 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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