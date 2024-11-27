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Камбэком с 3:0 обернулся матч "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

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Камбэком с 3:0 обернулся матч "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов ©x.com/ManCity

Футболисты английского "Манчестер Сити" упустили победу над нидерландским "Фейеноордом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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Футболисты английского "Манчестер Сити" упустили победу над нидерландским "Фейеноордом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 3:3.

К 53-й минуте хозяева поля вели 3:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда (44-я с пенальти, 53-я) и точному удару Илкая Гюндогана (50-я). Казалось, что игра сделана, но не тут-то было. Команда Хосепа Гвардиолы позволила гостям сотворить камбэк, в их составе отличились Анис Хадж-Мусса (75-я), Сантьяго Хименес (82-я) и Давид Ганцко (89-я).

"Манчестер Сити" на данный момент идет 15-м в общей таблице, набрав 8 очков, "Фейеноорд" с 7 баллами находится на 20-й строчке.

В следующем туре, 11 декабря, "Манчестер Сити" отправится в гости к туринскому "Ювентусу", а "Фейеноорд" примет дома чешскую "Спарту".

Футбол Манчестер Сити Лига чемпионов Гвардиола Хосеп

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