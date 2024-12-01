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Определились соперники "Кайрата" в финале Лиги чемпионов

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Определились соперники "Кайрата" в финале Лиги чемпионов ©instagram.com/afckairat

Стали известны все участники "Финала четырех" футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

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Стали известны все участники "Финала четырех" футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

В решающий этап турнира пробились действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА "Пальма" (Испания), двукратные чемпионы "Спортинг" (Португалия) и "Кайрат" (Казахстан), а также еще один представитель Испании - "Картахена". Все они одержали победы в своих группах элитного раунда Лиги чемпионов.

Четыре победителя групп сыграют в "Финале четырех" с 1 по 4 мая. Хозяева турнира определятся позднее.

"Кайрат" в квартете B элитного раунда выиграл все три матча: у французского "Этуаля" (4:2), хорватского "Олмиссума" (1:0) и загребского "Динамо" (5:1).

Напомним, что на этой стадии Лиги чемпионов от Казахстана также выступал "Семей", ставший вторым в своей группе.

Кайрат АФК Лига чемпионов Футзал

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