Определились соперники "Кайрата" в финале Лиги чемпионов

Стали известны все участники "Финала четырех" футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В решающий этап турнира пробились действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА "Пальма" (Испания), двукратные чемпионы "Спортинг" (Португалия) и "Кайрат" (Казахстан), а также еще один представитель Испании - "Картахена". Все они одержали победы в своих группах элитного раунда Лиги чемпионов.

Четыре победителя групп сыграют в "Финале четырех" с 1 по 4 мая. Хозяева турнира определятся позднее.

"Кайрат" в квартете B элитного раунда выиграл все три матча: у французского "Этуаля" (4:2), хорватского "Олмиссума" (1:0) и загребского "Динамо" (5:1).

Напомним, что на этой стадии Лиги чемпионов от Казахстана также выступал "Семей", ставший вторым в своей группе.