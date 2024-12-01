Главная сенсация Казахстана узнала свою судьбу в Лиге чемпионов

Казахстанский "Семей" не смог пробиться в "Финал четырех" футзальной Лиги чемпионов. Это стало известно после матча конкурентов на групповом этапе элитного раунда в Пальма-де-Мальорке "Рекорд" (Польша) - "Пальма" (Испания), передают Vesti.kz.

Их встреча завершилась со счетом 3:3.

Разгром случился в матче казахстанского клуба в футзальной Лиге чемпионов

В итоге "Пальма" с 7 очками выиграла групп D и вышла в решающий этап турнира, тогда как "Семей" с 6 очками финишировал на втором месте и остался за бортом финальной стадии. "Рекорд" (4) стал третьим, "Лученец" (0) - четвертым.

Напомним, "Семей" впервые играл на европейской арене.

Победители групп элитного раунда выходят в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.

В предыдущем сезоне семейчане сенсационно выиграли чемпионат Казахстана, прервав многолетнюю гегемонию "Кайрата". К слову, клуб из Алматы также выступал на этой стадии Лиги чемпионов и досрочно прошел дальше.