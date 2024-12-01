Отправивший Бибосынова в нокдаун боксер выиграл бой нокаутом

В Бирмингеме (Англия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого за вакантный временный титул WBC в наилегчайшем весе бились британцы Санни Эдвардс (21-2, 4 КО) и Галал Яфай (9-0, 7 КО), передают Vesti.kz.

Бой вышел односторонним и не прошел всю дистанцию. Яфай финишировал оппонента в шестом раунде, когда прижал Эдвардса к канатам и начал его обрабатывать ударами, тем самым вынудив рефери остановить избиение.

Galal Yafai STOPS Sunny Edwards 😱#EdwardsYafai | Live on DAZN pic.twitter.com/lRMWcBlNk8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 30, 2024