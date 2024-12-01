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Профи-бокс
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Отправивший Бибосынова в нокдаун боксер выиграл бой нокаутом

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Отправивший Бибосынова в нокдаун боксер выиграл бой нокаутом ©Турар Казангапов

В Бирмингеме (Англия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого за вакантный временный титул WBC в наилегчайшем весе бились британцы Санни Эдвардс (21-2, 4 КО) и Галал Яфай (9-0, 7 КО), передают Vesti.kz.

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В Бирмингеме (Англия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого за вакантный временный титул WBC в наилегчайшем весе бились британцы Санни Эдвардс (21-2, 4 КО) и Галал Яфай (9-0, 7 КО), передают Vesti.kz.

Бой вышел односторонним и не прошел всю дистанцию. Яфай финишировал оппонента в шестом раунде, когда прижал Эдвардса к канатам и начал его обрабатывать ударами, тем самым вынудив рефери остановить избиение.  

Яфай - чемпион Олимпиады-2020 в Токио. В полуфинале весовой категории до 52 килограммов он остановил Сакена Бибосынова, отправив казахстанца в нокдаун в первом раунде. В финале британец победил филиппинца Карло Паалама и выиграл золотую медаль, а Бибосынов довольствовался бронзой.

Бибосынов Сакен Профессиональный бокс Олимпиада-2020 Япония Бокс

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