Первая битва с Узбекистаном. Прямая трансляция двух боев казахстанцев на ЧА по боксу

Сегодня, 1 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдут два боя с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов Оразбек Асылкулов встретится с малазийцем Зульхайланом Мохаммадом. Их бой станет третьим в программе дня.

А в восьмой паре на ринг выйдут Бейбарыс Жексен и Дильшод Абдумородов из Узбекистана. Они сразятся в 1/8 финала в весе до 60 килограммов.

Ссылки на прямую трансляцию будут опубликованы ближе к событию, которое начнется в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, Казахстан стартовал с победы Дулата Бекбауова (до 67 килограммов), пробившегося в четвертьфинал континентального турнира.

Казахстанская сборная представлена в 13 весовых категориях, с первыми соперниками наших боксеров по итогам жеребьевки можно ознакомиться здесь. При этом Казахстан без боя выиграл две медали ЧА по боксу.

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Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.