Луис Энрике отреагировал на сенсацию в матче ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" высказался после неожиданной ничьей в матче с "Нантом" (1:1), одним из аутсайдеров чемпионата Франции по футболу, передают Vesti.kz.

Сенсацией обернулся матч ПСЖ в чемпионате Франции

- Мы видели, как вы расстроились после матча, что вам в нем не понравилось?

- Думаю, я вел себя как обычно. В конце мне нужно было на секунду выпустить пар. Думаю, мы провели полноценный матч, доминировали, создавали моменты, но футбол, повторюсь, вознаграждает тех, кто забивает голы. Это расстраивает, но мы должны продолжать давить, давить, давить.

- Как вы объясните эту новую неэффективность?

- Соперник сделал хороший ход и забил гол. Чего не хватает? Немного уверенности, четкости, точности, веры... Нам нужно быть настойчивее.

- Кажется, что ваши соперники забивают слишком легко...

- Это необъяснимо. У нас лучшая статистика по созданным моментам за всю мою тренерскую карьеру. Наступает момент, когда я должен сказать, что не знаю. Все изменится, так больше продолжаться не может. Мы должны прервать этот импульс и изменить его. У нас было пять явных шансов, - цитирует его L’Équipe.

ПСЖ с 33 очками продолжает лидировать в Лиге 1, тогда как "Нант" с 11 очками находится на 16-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, 8 декабря, "Нант" примет на своем поле "Ренн", а ПСЖ отправится в гости к "Осеру".

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