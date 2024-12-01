ПСЖ нашел новую звезду вместо Мбаппе: его сделают самым высокооплачиваемым игроком мира

Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, одним из наиболее вероятных направлений для египтянина является "Пари Сен-Жермен". По данным источников, близких к парижскому клубу, Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать египтянина новой звездой Лиги 1, особенно после ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" минувшим летом. Салах стал бы той фигурой, которая гарантировала бы ПСЖ сохранение статуса доминирующего клуба во Франции и продолжение борьбы на самом высоком уровне в Европе.

Президенту ПСЖ не привыкать к крупным рыночным ходам и уже разработал план, как соблазнить Салаха контрактом, который может превысить 40 миллионов евро за сезон - цифра, которая поставит его в ряд самых высокооплачиваемых футболистов мира. Такая зарплата, дополненная стимулами и привлекательным спортивным проектом в Париже, сделает предложение ПСЖ трудноотклонимым.

Хотя Салах также получал предложения из чемпионата Саудовской Аравии, где некоторые клубы готовы предложить ему астрономические суммы, египтянин, похоже, больше склонен продолжать выступать в Европе. Для ПСЖ этот шаг не только укрепит состав, но и обеспечит влияние в СМИ, необходимое клубу после ухода самой знаковой фигуры - Мбаппе.