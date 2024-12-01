Казахстан выиграл первую битву у Узбекистана на ЧА по боксу

Сегодня, 1 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) проходит второй соревновательный день. Казахстан уже выставил второго представителя, сообщают Vesti.kz.

Так, на ринг вышел Бейбарыс Жексен, которому в 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов противостоял Дильшод Абдумуродов из Узбекистана. Победу одержал Жексен судейским решением, теперь он поберется за выход в полуфинал.

Сегодня первым от Казахстана боксировал Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), выигравший свой бой нокаутом.

С соперниками других казахстанских боксеров по итогам жеребьевки можно ознакомиться по этой ссылке. При этом наша команда без боя выиграла две медали континентального турнира.

В первый соревновательный день выступил Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), он также вышел в 1/4 финала.

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