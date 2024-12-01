Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 13:36
 

Казахстан выиграл первую битву у Узбекистана на ЧА по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан выиграл первую битву у Узбекистана на ЧА по боксу ©Кадр из видео

Сегодня, 1 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) проходит второй соревновательный день. Казахстан уже выставил второго представителя, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 1 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) проходит второй соревновательный день. Казахстан уже выставил второго представителя, сообщают Vesti.kz.

Так, на ринг вышел Бейбарыс Жексен, которому в 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов противостоял Дильшод Абдумуродов из Узбекистана. Победу одержал Жексен судейским решением, теперь он поберется за выход в полуфинал.

Сегодня первым от Казахстана боксировал Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), выигравший свой бой нокаутом.

С соперниками других казахстанских боксеров по итогам жеребьевки можно ознакомиться по этой ссылке. При этом наша команда без боя выиграла две медали континентального турнира.

В первый соревновательный день выступил Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), он также вышел в 1/4 финала.

Стало известно, сколько заработают боксеры Казахстана за медали ЧА-2024

ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Бокс

Реклама

Живи спортом!