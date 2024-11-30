Казахстан стартовал с победы на чемпионате Азии по боксу

Сегодня, 30 ноября стартовал чемпионат Азии по боксу и в первый же день на ринг вышел представитель Казахстана Дулат Бекбауов, передают Vesti.kz

За выход в четвертьфинал в весе 67 кг Бекбауову противостоял Ванг Чиуан из Тайбэя. Дулат одержал победу единогласным решением судей. Бекбауов продолжит борьбу на турнире и теперь выступит в четвертьфинале.

Добавим, что Дулат Бекбауов является серебряным призером чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания) и чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан).

Казахстанские боксеры, представлены на турнире в 13 весовых категориях.

Чемпионата Азии по боксу пройдет в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 12 декабря.