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Бокс Казахстана
Сегодня 13:33
 

Казахстан стартовал с победы на чемпионате Азии по боксу

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Казахстан стартовал с победы на чемпионате Азии по боксу ©olympic.kz

Сегодня, 30 ноября стартовал чемпионат Азии по боксу и в первый же день на ринг вышел представитель Казахстана Дулат Бекбауов, передают Vesti.kz

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Сегодня, 30 ноября стартовал чемпионат Азии по боксу и в первый же день на ринг вышел представитель Казахстана Дулат Бекбауов, передают Vesti.kz

За выход в четвертьфинал в весе 67 кг Бекбауову противостоял Ванг Чиуан из Тайбэя. Дулат одержал победу единогласным решением судей.  Бекбауов продолжит борьбу на турнире и теперь выступит в четвертьфинале. 

Добавим, что Дулат Бекбауов является серебряным призером чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания) и чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). 

Казахстанские боксеры, представлены на турнире в 13 весовых категориях. 

Чемпионата Азии по боксу пройдет в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 12 декабря. 

 

 

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