Казахстан стартовал с победы на чемпионате Азии по боксу
Сегодня, 30 ноября стартовал чемпионат Азии по боксу и в первый же день на ринг вышел представитель Казахстана Дулат Бекбауов, передают Vesti.kz
Сегодня, 30 ноября стартовал чемпионат Азии по боксу и в первый же день на ринг вышел представитель Казахстана Дулат Бекбауов, передают Vesti.kz
За выход в четвертьфинал в весе 67 кг Бекбауову противостоял Ванг Чиуан из Тайбэя. Дулат одержал победу единогласным решением судей. Бекбауов продолжит борьбу на турнире и теперь выступит в четвертьфинале.
Добавим, что Дулат Бекбауов является серебряным призером чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания) и чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан).
Казахстанские боксеры, представлены на турнире в 13 весовых категориях.
Чемпионата Азии по боксу пройдет в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 12 декабря.
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