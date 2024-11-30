Дуэль с Узбекистаном: что ожидает Казахстан во второй день ЧА по боксу

Завтра, 1 декабря, на чемпионате Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд) пройдут два боя с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Оразбек Асылкулов в 1/8 финала сразится с малазийцем Зульхайланом Мохаммадом. Их бой станет третьим в программе дня.

А в восьмой паре на ринг выйдут казахстанец Бейбарыс Жексен и Дильшод Абдумородов из Узбекистана. Они сразятся в 1/8 финала в весе до 60 килограммов.

Всего, мужской сетке 1 декабря запланировано 11 боев.

Добавим, что сегодня, 30 ноября, на чемпионате Азии стартовал первый казахстанец. Дулат Бекбауов в 1/8 финала в весовой категории до 67 килограммов победил Жа Юн Вана из Тайваня.

Бекбауов уже узнал соперника по 1/4-й финала.

Также, сегодня по 1/4 финала в весе до 71 килограмма своего соперника узнал Абылайхан Жусупов.