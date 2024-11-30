Соперник Рахмонова сообщил важные новости за неделю до боя в UFC
©instagram.com/iangarry/
Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) прибыл в Великобританию за неделю до боя с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.
Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) прибыл в Великобританию за неделю до боя с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.
Их поединок пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 310. Бой Рахмонов - Гэрри станет соглавным событием номерного ивента.
"Возвращаемся в холодную Англию для последнего этапа лагеря", - написал ирландец в своем Instagram.
Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.
Напомним, Рахмонов своей командой уже прибыл в Лас-Вегас.
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