Соперник Рахмонова сообщил важные новости за неделю до боя в UFC

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) прибыл в Великобританию за неделю до боя с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

Их поединок пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 310. Бой Рахмонов - Гэрри станет соглавным событием номерного ивента.

"Возвращаемся в холодную Англию для последнего этапа лагеря", - написал ирландец в своем Instagram.

Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.

Напомним, Рахмонов своей командой уже прибыл в Лас-Вегас.