Шавкат Рахмонов прибыл в Лас-Вегас на бой в UFC
©instagram.com/darteam.kazakhstan
Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США) на бой против ирландца Иэна Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.
Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США) на бой против ирландца Иэна Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.
Их поединок, станет соглавным событием шоу на турнире UFC 310. Бой, будет рассчитан на пять раундов.
"Шавкат Рахмонов прилетел в Лас-Вегас со своей командой", - пишет в соцсетях команда Рахмонова DarTeam.
Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.
Команда Шавката Рахмонова выступила с заявлением за 10 дней до боя в UFC
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