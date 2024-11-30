Шавкат Рахмонов прибыл в Лас-Вегас на бой в UFC

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США) на бой против ирландца Иэна Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Их поединок, станет соглавным событием шоу на турнире UFC 310. Бой, будет рассчитан на пять раундов.

"Шавкат Рахмонов прилетел в Лас-Вегас со своей командой", - пишет в соцсетях команда Рахмонова DarTeam.

Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.

Команда Шавката Рахмонова выступила с заявлением за 10 дней до боя в UFC