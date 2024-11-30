Разгромом с двумя нокдаунами обернулся первый бой Узбекистана на ЧА по боксу

Боксер из Узбекистана Хавасбек Асадуллаев стартовал с победы на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Асадуллаев, в 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма встречался с малазийцем Мохаммедом Асваном.

Во втором раунде боксер из Узбекистана дважды отправил соперника в нокдаун, а в третьем, бой был остановлен из-за сильного рассечения у малазийца. Асадуллаев победил досрочно, единогласным решением судей (30-26 на всех записках).

Отметим, что от Казахстана в этом весе выступит Абылайхан Жусупов, который в четвертьфинале встретится с победителем пары Чи Син Ли (Тайвань) - Байрамдурды Нурмухамедов (Туркменистан).

Напомним, в мужской сетке сборная Казахстана представлена во всех 13 весовых категориях, а в женской - в 12 весах.

Добавим, что первым от Казахстана на ринг в Чиангмае вышел Дулат Бекбауов, выступающий в весе до 67 килограммов. В 1/8 финала он единогласным решением судей победил представителя Тайваня Жа Юн Вана.

Чемпионат Азии продлится до 12 декабря.