Назван самый важный игрок "Реала": это не Мбаппе и Винисиус

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде считается ключевым игроком в системе Карло Анчелотти, сообщают Vesti.kz.

По информации издания Marca, итальянский тренер особенно ценит универсальность, физическую выносливость и лидерские качества 26-летнего футболиста.

Анчелотти видит в Вальверде незаменимого игрока, который выделяется на фоне остальных в составе "сливочных".

Уругваец присоединился к "Реалу" в 2018 году, а его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. На данный момент трансферная стоимость полузащитника составляет внушительные 130 миллионов евро.

Добавим, что одними из главных звезд "Реала" считаются Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Бразилец в этом году до последнего претендовал на "Золотой мяч", а приход француза летом, стал одним из громких трансферов "Реала" в последние годы.